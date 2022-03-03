“السجون” تعلن نتائج القبول المبدئي لرتبة “جندي” للعنصر النسائي

أعلنت المديرية العامة للسجون، اليوم (الخميس)، نتائج القبول المبدئي على رتبة “جندي” للعنصر النسائي، التي فتح باب التسجيل والقبول فيها خلال وقت سابق من الشهر الماضي.
وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية قد وضعت عدة شروط للتقديم منها أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
ودعت المديرية العامة للسجون المتقدمات على رتبة “جندي” إلى الدخول على الموقع الخاص بإعلان النتائج، منوهة بأن إظهار النتائج يتطلب من المتقدمة إدخال بياناتها الشخصية.وفق “أخبار 24”.