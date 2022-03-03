مستجدات كورونا.. الإصابات الجديدة والحالات الحرجة تواصل الانخفاض.. ومنحنى التعافي في شبه استقرار

شهدت حالات الإصابة الجديدة بفيروس “كورونا” انخفاضاً، خلال الـ24 ساعة، كما سجل منحنى الحالات الحرجة كذلك انخفاضاً.
وأظهر التقرير اليومي لمستجدات “كورونا” في المملكة؛ تسجيل 407 إصابات جديدة بكورونا بانخفاض قدره 69 حالة عن يوم أمس، ليستمر منحنى الإصابات في النزول بعدما صعد بشكل طفيف خلال يومين سابقين في هذا الأسبوع.
كما انخفض عدد الحالات الحرجة حيث تم تسجيل 501 حالة، بانخفاض قدره 21 حالة عن أمس (الأربعاء)، لتواصل انخفاضها للشهر الثاني على التوالي.
وأشار التقرير إلى تسجيل حالتي وفاة ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 9004 حالات منذ بدء الجائحة في المملكة، فيما بقي منحنى حالات التعافي عند مستوى شبه مستقر حيث تم تسجيل 685 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 725792 حالة، من أصل 746473 إصابة بالفيروس.
وفق “أخبار 24”.