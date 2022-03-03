ولي العهد: لدينا علاقات مذهلة مع قطر والشيخ تميم شخص وقائد رائع وما حدث “شجار عائلي”

وصف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الخلافات التي كانت مع قطر في الماضي بالشجار العائلي، مؤكداً أنه اليوم باتت لدينا علاقات رائعة ومذهلة مع قطر، مؤكدا أن الشيخ تميم شخص وقائد رائع.
وقال ولي العهد، في لقاء مع مجلة “أتلانتك” الأمريكية رداً على سؤال حول تغير الموقف مع قطر، إن العائلة تظل عائلة، والأمر مثل شجار بين الأشقاء، ما يعني أنهم حتمًا سيتجاوزونه، وحتمًا سوف نصبح أفضل الأصدقاء، فلدى دول مجلس التعاون الخليجي نفس النظام، ولدينا نفس الآراء السياسية بنسبة 90% على ما أعتقد، ونواجه نفس المخاطر الأمنية، ونفس التحديات والفرص الاقتصادية.
وأضاف، لدينا كذلك نفس المجتمع والنسيج الاجتماعي، لذا نحن كلنا دول مجلس التعاون الخليجي مثل دولة واحدة، وهذا ما دفعنا لتأسيس مجلس التعاون والعمل معًا؛ لأن عملنا معًا سيضمن أمننا، ويضمن نجاح خطتنا الاقتصادية، وسيُظهر أن أجندتنا السياسية يمكنها أن تنجح أيضًا، ومن المؤكد أن هناك بضعة اختلافات، لكن دورنا يتمثل في تعزيز المصالح، وحل الاختلافات. وفق “أخبار 24”.
وأشار ولي العهد إلى أنه اليوم باتت لدينا علاقات رائعة ومذهلة مع قطر، والشيخ تميم شخص رائع، وقائد رائع، وكذلك الحال لبقية قادة دول الخليج، وهدفنا وتركيزنا منصب على كيفية بناء مستقبل رائع، فهم قريبون منا جدًّا الآن، وأصبحنا أفضل من أي وقت آخر على مر التاريخ.