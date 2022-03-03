الأمير محمد بن سلمان: لا نريد تقديم مشاريع منسوخة بل نسعى لأن نضيف شيئًا جديدًا للعالم

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن حكومة المملكة تسعى في مجال المشاريع لإضافة أشياء جديدة للعالم، ولا تريد تقديم مشاريع منسوخة من أماكن أخرى.
وقال ولي العهد في حواره مع مجلة “أتلانتيك” الأمريكية، إن الكثير من المشاريع التي تقام في المملكة تعد فريدة من نوعها، وهي مشاريع ذات طابع سعودي، فإذا أخذنا العلا على سبيل المثال، فهي موجودة في السعودية فقط، لا يوجد أي نموذج مثلها على هذا الكوكب.
وأضاف: إذا أخذنا أيضًا مشروع الدرعية، فهو أكبر مشروع ثقافي في العالم، ويعد فريدًا من نوعه، كما أن المشروع يعد مشروعًا تراثيًّا ثقافيًّا ذا طابع نجدي. وأشار إلى أن مشروع جدة القديمة يعتبر مشروعاً تطويرياً قائماً على التراث الحجازي، وهذا يعد أمرًا فريدًا من نوعه ، كما أن “ذا لاين” المدينة الرئيسية في نيوم، فهي تمثل مشروعًا فريدًا من نوعه تم إنشاؤه وصنعه بواسطة السعودية، ولا يعد مشروعًا منسوخًا من أي مشروع آخر موجود في أي منطقة في العالم. بل يمثل تطورًا وإيجادًا للحلول التي لم يتمكن أحد من إيجادها. وفق “أخبار 24”.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن مشروع القدية يعد أكبر مشروع ترفيهي، وثقافي، ورياضي في العالم، ومساحته أكبر من مساحة العديد من دول العالم، وهو يشمل مشاريع ضخمة مثل: مدينة الملاهي، المشاريع الثقافية، المشاريع الرياضية، والمشاريع العقارية، وجميع هذه المشاريع تم عملها بطريقة لم تشهدها مدن أخرى.
وقال: “نؤكد مجددًا أننا لا ننسخ المشاريع، بل نحن نحاول أن نكون إبداعيين، إننا نحاول استخدام الأموال التي نملكها في صندوق الاستثمارات العامة، والأموال التي نملكها في ميزانية الحكومة بطريقة إبداعية تعتمد على ثقافتنا وعلى الإبداع السعودي.. أعطني مثالًا على أن أحد المشاريع منسوخة؟.. لا يوجد”.