ولي العهد يعلن إنشاء “تروجينا” الوجهة العالمية للسياحة الجبلية في نيوم

أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن إنشاء “تروجينا” الوجهة العالمية للسياحة الجبلية الجديدة في إطار خطة نيوم واستراتيجيتها للإسهام في دعم وتطوير القطاع السياحي في المنطقة.
وقال الأمير محمد إن المشروع سيسهم في إعادة تعريف مفهوم السياحة الجبلية العالمية عبر توفير منظومة سياحية صديقة للبيئة في كل أبعادها، تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز جودة الحياة، وتوفير حياة آمنة وصحية للجميع، وتؤكد سعينا لتفعيل الجهود العالمية في الحفاظ على عناصر الطبيعة.
وأضاف أن “تروجينا” سيشكل إضافة مهمة ونوعية للمشاريع السياحية في المنطقة انطلاقاً من الاستثمار الأمثل للتنوع الجغرافي والبيئي لمختلف مناطق المملكة وفق رؤى عصرية متقدمة، وبما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني والاستفادة من الثروات الطبيعية وتنميتها وحفظها للأجيال القادمة. وفق “أخبار 24”.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، المهندس نظمي النصر، أن “تروجينا” تُبرز قيم نيوم وخططها الجريئة كأرض تتناغم فيها الطبيعة مع التقنيات المبتكرة في تجربة عالمية فريدة، مبيناً أن المشروع يُعد إسهاماً رئيسياً في تحقيق طموحات نيوم على المدى الطويل، لتصبح نيوم وجهة متكاملة وجاذبة ذات مستوى عالمي.
ويُعد مشروع “تروجينا” ابتكاراً هندسياً فريداً لا مثيل له على مستوى العالم بأكمله، تتناغم فيه الطبيعة الساحرة لجبال نيوم مع المواقع السياحية المطورة فيها، لتقدم تجربة جديدة غير مسبوقة في العالم تعكس الأسلوب المستقبلي للمعيشة والعمل والترفيه في نيوم.
ويعد التزلج على الجليد في الهواء الطلق من العلامات البارزة في مشروع “تروجينا” على مستوى المنطقة عموما ودول الخليج العربي تحديداً، ليحصل المتزلجون على تجربة هي الأولى من نوعها بهذه الفرادة في بيئة متنوعة تجمع بين الجبال والماء والصحراء، الأمر الذي يعد تكويناً جمالياً هو الأول من نوعه ومتعة مليئة بالدهشة والمغامرة.
كما يشتمل المشروع، الذي سيكون متاحاً على مدار العام، على سلسلة من المنشآت والمرافق، بالإضافة إلى قرية التزلج والمنحدر الخاص بها، وكذلك مجموعة من الفنادق والمنتجعات الصحية والعائلية فائقة الفخامة، ومجموعة واسعة من محلات التجزئة والمطاعم، إلى جانب الألعاب الرياضية مثل الرياضات المائية وركوب الدراجات، ومحمية ذات طابع تفاعلي، ومن المخطط له أن يتم الانتهاء من تطوير المشروع في العام 2026م.
وسيتم تطوير المشروع وفق معايير عالمية، تشمل إقامة المهرجانات الرياضية والفنية والموسيقية والثقافية ومجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية، ليستهدف استقطاب أكثر من 700 ألف زائر وحوالي 7 آلاف نسمة من السكان الدائمين في “قرية تروجينا” والقطاعات السكنية المجاورة بحلول عام 2030.
وسيوفر المشروع أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، ويضيف 3 مليارات ريال سعودي للناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وسيضم بحيرة ضخمة بمياه عذبة، وفندق “ذا بو”، الذي يعد بحد ذاته تحفة معمارية فريدة ويقدم تجربة فندقية لا مثيل لها تحت الماء، وكذلك قرية “ذا فولت” التي ستُبنى بشكل عمودي داخل الجبال، والمصممة وفق أحدث التقنيات ووسائل الترفيه والضيافة، إضافة إلى المجمع السكني “سلوب ريزيدنسز” الذي يقع على مقربة من منحدر التزلج المطل على البحيرة، إلى جانب باقة من الفلل الفاخرة.
ويتكوّن مشروع “تروجينا” من ستة أحياء وهي: البوابة، والاكتشاف، والوادي، والبحث، والاسترخاء، والمرح، صممت جميعها بغرض تقديم أنشطة تلبي مختلف الأذواق والاحتياجات، وسيتم تطويرها وفق مواصفات معمارية تراعي الاستدامة البيئية، حيث تنخفض فيها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في الشتاء، في حين يظل معدل درجة الحرارة على مدار العام أقل بنسبة 10 درجات مئوية عن بقية مدن المنطقة.
ويتمركز المشروع في وسط نيوم على بعد 50 كيلومتراً من ساحل خليج العقبة، في المنطقة التي تتميز بمجموعة من أعلى القمم الجبلية في السعودية بارتفاع يصل إلى حوالي 2,600 متر فوق سطح البحر.
يذكر أن نيوم تسعى هذا العام للإعلان عن العديد من المشاريع التي تختلف أفكارها وتتفق في استدامتها ومراعاتها للبيئة وتحقيقها للتوازن، لأن نيوم برؤيتها الطموحة تسعى للإسهام في تشكيل المستقبل الذي تتكامل فيه المعيشة والعمل ضمن مكونات فعلية للاستدامة.
هذه تروجينا، عالم جديد من الفرص، بتجارب فريدة لا تُضاهى، وجمال طبيعة أخاذ، وهندسة معمارية مبتكرة، ومعيشة فاخرة على ضفاف البحيرة… كل ذلك في جبال نيوم.
#تروجينا #نيوم pic.twitter.com/hZk91CZ6Lu
— NEOM (@NEOM) March 3, 2022
استيقظ على مناظر الطبيعة الساحرة، وأطلق العنان لروح المغامرة على منحدرات التزلج، وانعم بالاسترخاء في المنتجع الصحي العالمي المستوى، وتأمل جمال النجوم وهيبة المجرات.
هنا أرض المستقبل، في جبال نيوم.🏔
#تروجينا #نيوم pic.twitter.com/FOXmUFgycB
— NEOM (@NEOM) March 3, 2022