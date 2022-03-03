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رياضة > بالفيديو والصور.. الهلال يضرب النصر بثلاثية في الشوط الأول للديربي
03/03/2022   10:06 م

بالفيديو والصور.. الهلال يضرب النصر بثلاثية في الشوط الأول للديربي

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تقدم فريق الهلالفي الشوط الأول أمام نظيره النصر، بنتيجة 3-0، في إطار منافسات الجولة الـ 23 بدوري المحترفين.

وسجل اللاعب ماتيوس بيريرا الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 16، بعد تمريرة من اللاعب جوستافو كويلار، ترجمها بيريرا بتسديدة صاروخية لداخل الشباك.

وفي الدقيقة 22، سدد اللاعب أبو بكر فينسنت تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس عبدالله المعيوف تصدى لها ببراعة، وأبعدها عن مرماه.

وكاد أن يسجل تاليسكا هدف التعادل للنصر في الدقيقة 31، بعدما حول كرة برأسه داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة خرجت أعلى العارضة.

وأحرز اللاعب سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى. وفق “أخبار 24”.

وفي الدقيقة 36، أهدر تاليسكا فرصة لتسجيل الهدف الأول للنصر، بعد عرضية من الجانب الأيسر، لكنه حول الكرة أعلى العارضة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الهلال علي البليهي في الدقيقة 41.

وسجل اللاعب سالم الدوسري الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 45+2.

الهلال

الهلال

الهلال

بالفيديو والصور.. الهلال يضرب النصر بثلاثية في الشوط الأول للديربي

رياضة
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