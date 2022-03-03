“الاتحاد الآسيوي” يعلن إقامة مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا في السعودية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب بنظام التجمع في السعودية.
ومن المقرر أن يصادق المكتب التنفيذي في الاتحاد على قرار لجنة المسابقات بخصوص استضافة المملكة لمباريات دور المجموعات الخاصة بمنطقة الغرب.
وأضاف الاتحاد الآسيوي أن المباريات ستنطلق في المملكة خلال الفترة من 7 إلى 27 أبريل المقبل، وسيستهل نادي الهلال المنافسة في الرياض من خلال مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً الريان القطري، والاستقلال الطاجيكي، والفائز من مباراة الدور التمهيدي بين الشارقة الإماراتي والزوراء العراقي.
كما تحتضن الرياض مباريات المجموعة الثانية التي تضم كلا من الشباب السعودي، والقوة الجوية العراقي والجزيرة الإماراتي، إلى جانب مومباي الهندي الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة. وفق “أخبار 24”.
وستستضيف جدة مباريات المجموعة الثالثة التي تضم شباب الأهلي دبي الإماراتي، وفولاد خوزستان الإيراني، والغرافة القطري، وآهال التركماني، في حين ستقام مباريات المجموعة الرابعة في بريدة، وهي تضم سيباهان الإيراني والدحيل القطري وباختاكور الأوزبكي، إلى جانب الفائز من مباراة الدور التمهيدي بين التعاون السعودي والجيش السوري.
وتحتضن مدينة الدمام مباريات المجموعة الخامسة التي تضم كلا من الفيصلي والسد القطري، والوحدات الأردني والفائز من مباراة الدور التمهيدي بين بني ياس الإماراتي وناساف الأوزبكي.
يذكر أن مباريات الأدوار الإقصائية ستقام من جولة واحدة في منطقة الغرب، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 10 فبراير 2023، في حين يقام نهائي البطولة من مباراتي ذهاب وإياب وذلك يومي 19 و26 فبراير 2023.