بالفيديو والصور.. الاتحاد يعبر ضمك بثنائية ويواصل الانفراد بصدارة الدوري

حقق فريق الاتحاد فوزًا غاليا على نظيره ضمك، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ 23 بدوري المحترفين.
سجل الهدف الأول لفريق الاتحاد اللاعب فهد المولد في الدقيقة 75، قبل أن يضيف عبدالرحمن العبود الهدف الثاني في الدقيقة 79.
وجاء هدف ضمك الوحيد في الدقيقة 90+ 3 عن طريق ايميلو زيلايا من ركلة جزاء سجلها بنجاح.
وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 54 نقطة وواصل الابتعاد بصدارة جدول دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد ضمك عند 36 نقطة بالمركز الخامس.
أحداث المباراة
بدأ فريق الاتحاد الشوط الأول بسيطرة على الكرة، فأرسل لاعبه البرازيلي رومارينهو كرة عرضية في الدقيقة (7) أبعدها دفاع ضمك قبل أن تصل الكرة لزميله عبدالرحمن العبود الذي سدد كرة قوية ولكن أمسك بها حارس مرمى ضمك، مصطفى زغبة.
وأرسل لاعب ضمك، هلال سوداني كرة عرضية من يمين الملعب في الدقيقة (10) ولكنها وصلت لحارس مرمى الاتحاد، غروهي.
وردّ فريق الاتحاد، بكرة عرضية عن طريق لاعبه حمدان الشمراني سددها رومارينهو في المرمى ولكن أبعدها حارس مرمى ضمك مصطفى زغبة في الدقيقة (11).
وسدد لاعب ضمك، عبدالله العمار كرة قوية في الدقيقة (12) تصدى لها حارس مرمى الاتحاد، غروهي.
وأرسل لاعب ضمك، خوسي أنطونيو في الدقيقة (15) كرة عرضية حولها حسن الشمراني برأسه قوية ولكن أبعدها حارس مرمى الاتحاد، غروهي لتصل الكرة إلى زيلايا الذي أرسل عرضية أخرى لزميله إبراهيم النخلي الذي حولها برأسه بعيدة عن المرمى.
وسدد لاعب فريق الاتحاد، حمدان الشمراني كرة قوية ارتطمت بجسد مدافع ضمك، في الدقيقة (22) مرت خطيرة أعلى عارضة حارس المرمى، مصطفى زغبة.
وأرسل لاعب الاتحاد، البرازيلي برونو هنريكي كرة لزميله عبدالعزيز البيشي في الدقيقة (31) ولكنه سددها بعيدة عن المرمى.
وأرسل لاعب الاتحاد، برونو هنريكي كرة في الدقيقة (33) قابلها زميله عبدالرزاق حمدالله برأسية قوية ولكن الكرة ارتطمت في عارضة مرمى ضمك.
وأرسل لاعب الاتحاد عبدالرحمن العبود في الدقيقة (38) تمريرة لزميله رومارينهو الذي سدد كرة خطيرة ولكن مرت بجوار قائم مرمى ضمك.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب ضمك فاروق شافعي في الدقيقة 47 من زمن المباراة.
وتلقى لاعب ضمك إبراهيم النخلي البطاقة الصفراء في الدقيقة 54، أعقبها بطاقة ثالثة لفريق ضمك وكانت من نصيب هلال سوداني في الدقيقة 55.
وقرر المدير الفني لفريق الاتحاد كوزمين كونترا الدفاع باللاعب فهد المولد في الدقيقة 70 بدلا من اللاعب عبد العزيز البيشي.
وفي الدقيقة 71 أجرى مدرب ضمك تبديلا ثلاثيا بالدفع بـ “وليد حزام، خالد دبيش وعبدالله هوساي”، بدلا من ” بدر منشي، إبراهيم النخلي وعبدالعزيز مجرشي”.
وتمكن اللاعب فهد المولد من تسجيل الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 75 من زمن المباراة، بتصويبة رائعة داخل منقطة الجزاء.
وبعد مرور 4 دقائق على هدف المولد، أحرز عبدالرحمن العبود الهدف الثاني لفريق الاتحاد في الدقيقة 79، مستغلا عرضية من الجانب الأيمن.
وجاء هدف ضمك الوحيد في الدقيقة 90+ 3 عن طريق ايميلو زيلايا من ركلة جزاء سجلها بنجاح، بعدما كان قد احتسبها حكم اللقاء بعد العودة لتقنية الفيديو. وفق “أخبار 24”.
وبعد العودة إلى “VAR ، قرر الحكم ” في الدقيقة 90+9 طرد لاعب الاتحاد عبدالرحمن العبود ولاعب ضمك مازن أبو شرارة.
هدددددف!⚽
د75′ الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق فهد المولد
الاتحاد 1 × 0 ضمك#الاتحاد_ضمك#قنوات_SSC pic.twitter.com/5cjD59zh8j
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 3, 2022
هدددددف!⚽
د78′ الهدف الثاني لـ الاتحاد عن طريق عبدالرحمن العبود
الاتحاد 2 × 0 ضمك#الاتحاد_ضمك#قنوات_SSC pic.twitter.com/RXgEghFwIZ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 3, 2022
هدددددف!⚽
د90+3′ الهدف الأول لـ ضمك عن طريق ايميليو زيلايا
الاتحاد 2 × 1 ضمك#الاتحاد_ضمك#قنوات_SSC pic.twitter.com/gsjQlEOO2J
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 3, 2022