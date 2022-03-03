ولي العهد يكشف عن الرياضة والمسلسل والموسيقى المفضلة له.. والوقت الذي يخصصه لمتابعة السوشيال ميديا

كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، عن اللعبة الرياضية التي يحب ممارستها، وكذلك المسلسل ونوع الموسيقى اللذين يفضلهما، وكم من الوقت يتابع فيه مواقع السوشيال ميديا يومياً.
وأوضح، خلال حديثه لمجلة أتلانتيك الأمريكية، أنه بدأ يتمتع بعطلة أسبوعية للحصول على الراحة منذ العام 2018، وليس قبل ذلك، وأنه في أيام العمل يعمل طيلة اليوم، ويقضي 10 إلى 20 دقيقة على الأكثر في متابعة وسائل التواصل الاجتماعي يومياً.
وأضاف أنه يتابع تويتر وإنستغرام، وغيرهما، ويقرأ آبل نيوز، مشيداً بتوفير كل هذه الصحف على تطبيق واحد، كما يقرأ بعض الصحف السعودية والعالمية، ويقضي نصف ساعة على وسائل إعلام أخرى، ويكون ذلك أثناء تناوله الفطور مع عائلته.
وأشار، متحدثا عن المسلسلات، إلى أن مسلسل “هاوس أوف كاردز” لا يناسبه، بينما يُعتَبر مسلسل (فاونديشن) مناسبا للمشاهدة، وهو مسلسل جديد ومذهل، كما أن مسلسل “قيم أوف ثرونز”، على سبيل المثال، عظيم ومذهل، وهو من الخيال العلمي. وفق “أخبار 24”.
وبين أنه بالنسبة للعُطلة الأسبوعية، يحب ممارسة الرياضة، وتمارين الكارديو ليوم واحد، لمدة ساعة ونصف، ويفضل لعب كرة السلة، لأن ممارس كرة القدم أكثر عرضة للإصابة، وقد يتوقف عن التمارين لثلاثة أو أربعة أشهر نتيجة الإصابة، بينما كرة السلة آمنة.
وعن الموسيقى بيّن أنه لا تعجبه الموسيقى العربية الجديدة، رغم أن البعض منها جيد، ولكن غالبًا ما يرى أن الموسيقى القديمة أفضل، كما يحب الاستماع إلى الموسيقى الوطنية من مناطق مختلفة.