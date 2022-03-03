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جديد المحليات > ولي العهد خلال اتصال مع “بوتين”: المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف
03/03/2022   10:10 م

ولي العهد خلال اتصال مع “بوتين”: المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف

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تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً، اليوم (الخميس)، من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وذلك لبحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وفيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، أوضح ولي العهد موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار، مؤكداً أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف.

وحول تأثير أزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة، جدد الأمير محمد حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها منوها بدور اتفاق أوبك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه. وفق “أخبار 24”.

ولي العهد خلال اتصال مع “بوتين”: المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف

جديد المحليات
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