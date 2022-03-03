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جديد المحليات > “التعليم” توجه منسوبيها بالمحافظة على المعلومات الحساسة وعدم تسريب الوثائق الرسمية
03/03/2022   10:10 م

“التعليم” توجه منسوبيها بالمحافظة على المعلومات الحساسة وعدم تسريب الوثائق الرسمية

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ذكرت مصادر أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أصدر تعميماً يوجه فيه جميع منسوبي الوزارة بالمحافظة على ما يحملونه من معلومات حساسة، وعدم تسريب الوثائق الرسمية في أي وسيلة كانت، واعتبار ذلك واجبا وطنيا.

وأضافت مصادر لـ”أخبار 24″ أن التعميم تضمّن التأكيد على جميع منسوبي الوزارة بالتقيد بما قضت به الأوامر والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وأن من يخالف ذلك فستُطبق بحقه العقوبات الصارمة والمشددة وفقاً للنظام.

وأوضحت المصادر أن التعميم اشتمل أيضاً على تكليف جهات مختصة في الوزارة بمتابعة ما يُنشر إعلامياً من أخبار ومعلومات عن مشاريعها أو خلافها، وفي حال رصد أي مخالفة بنشر أخبار غير صحيحة أو بدون موافقة رسمية تقوم الجهة بإقامة دعوى لدى اللجنة الابتدائية بالهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

“التعليم” توجه منسوبيها بالمحافظة على المعلومات الحساسة وعدم تسريب الوثائق الرسمية

جديد المحليات
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