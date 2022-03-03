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جديد المحليات > “العدل” تدعو لإبداء الرأي في مشروع قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها
03/03/2022   10:09 م

“العدل” تدعو لإبداء الرأي في مشروع قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها

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دعت وزارة العدل عموم أصحاب المصلحة والمتخصصين لإبداء المرئيات على مشروع قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، وذلك من خلال منصة استطلاع.

وأوضحت أن المشروع يعزز قيم النزاهة والمساءلة والشفافية، ورفع مستوى الالتـــزام بالمبادئ والسلوكيات المهنية، وتطوير مهنة المحاماة ورفع معاييرها المهنية وزيادة مستوى الاحتراف فيها.

وأشارت إلى أنه يسهم أيضاً في ضبط المسؤولية التأديبية للمحامي وإجراءاتها، ويعمل على حماية المحامي والمتعاملين معه، وتعزيز الثقـة في النظام العدلي وفي المهنة وممارسيها. وفق “أخبار 24”.

“العدل” تدعو لإبداء الرأي في مشروع قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها

جديد المحليات
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