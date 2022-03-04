رئيس “نيوم”: التحضير لـ”تروجينا” استغرق عامين.. والافتتاح سيكون مفاجأة للزوار والسياح

قال الرئيس التنفيذي لمشروع “نيوم”، المهندس نظمي النصر، إن مشروع “تروجينا” كان يجري التحضير له منذ عامين وذلك تحت إشراف وقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف النصر خلال لقائه مع قناة “الإخبارية”، أنه خلال عامين من العمل المتواصل والاجتماعات المستمرة بالمشروع جرى بحث كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع حتى يصبح من أفضل المنتجعات الجبلية في العالم.
ونوه إلى أن تروجينا هو منتجع سياحي يتكون من منتجع ثلوج وتزلج، وبحيرة على ارتفاع 2.5 ألف متر فوق سطح الأرض، مبيناً أن المشروع سيكون مفاجأة للزوار والسياح عند افتتاحه في ديسمبر عام 2026. وفق “أخبار 24”.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعلن عن إنشاء “تروجينا” الوجهة العالمية للسياحة الجبلية الجديدة في إطار خطة نيوم واستراتيجيتها للإسهام في دعم وتطوير القطاع السياحي في المنطقة.
فيديو | م. نظمي النصر لـ #الإخبارية: “تروجينا” سيكون من أفضل المنتجعات الجبلية في العالم pic.twitter.com/dWhFs6zEu5
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 3, 2022