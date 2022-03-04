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جديد المحليات > “المرور” يعلن إغلاق الطرق المُحيطة بـ “ماراثون الرياض” بشكل مؤقت غداً
04/03/2022   7:05 ص

“المرور” يعلن إغلاق الطرق المُحيطة بـ “ماراثون الرياض” بشكل مؤقت غداً

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إغلاق الطرق المُحيطة بـ”مارثون الرياض” بشكل مؤقت غداً (السبت)، وذلك ابتداءً من الساعة الثالثة والنصف صباحاً حتى الساعة الواحدة مساءً.

وأوضح المرور، أن الطرق التي سيتم إغلاقها تتضمن طريق جامعة الملك سعود إلى طريق الملك خالد، وطريق الملك خالد إلى الدرعية جنوباً، والحي السكني للدرعية، وطريق الملك عبدالعزيز.

ونوه إلى أنه سيتم أيضاً إغلاق طريق “الأمير تركي الأول ـ الإمام سعود ـ المدينة الرقمية”، وطريق “الدائري الشمالي ـ الإمام سعود بواسطة التخصصي”، داعياً قائدي المركبات إلى استخدام الطرق البديلة. وفق “أخبار 24”.

وينطلق غداً السبت، ماراثون الرياض 2022 الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة، حيث يُجرى استكمال كافة الاستعدادات لاستقبال محبي الرياضة من مختلف مناطق المملكة وجميع أنحاء العالم.

“المرور” يعلن إغلاق الطرق المُحيطة بـ “ماراثون الرياض” بشكل مؤقت غداً

جديد المحليات
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