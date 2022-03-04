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جديد المحليات > ولي العهد: ليس لدينا مفهوم الدمـاء الملكية.. ومن يخطئ منا يواجه القانون كأي شخص في السعودية
04/03/2022   7:04 ص

ولي العهد: ليس لدينا مفهوم الدمـاء الملكية.. ومن يخطئ منا يواجه القانون كأي شخص في السعودية

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أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الأسرة المالكة ليس لديها مفهوم الدمـاء الملكية، وهي كأسرة مالكة في خدمة الشعب والحفاظ على وحدته، وهي جزء من الشعب.

وقال، خلال حواره مع مجلة “أتلانتيك”: “على سبيل المثال، والدتي ليست من الأسرة المالكة، بل من أسرة قبلية، من قبيلة العجمان من قبائل يام، وعددهم يقارب المليون نسمة في السعودية، وإذا نظرتم إلى الأسرة المالكة، ستجدون أننا نتزوج من عامة الناس، وأننا جزء منهم، نحن نعيش هنا وتربينا هنا، ونحن جزء من شبه الجزيرة العربية”.

وبين أنه ليس لأي فرد من الأسرة المالكة حق خاص يمارسه ضد الشعب، وإذا تخطى أحدهم الحد فسوف يُعاقب، وإذا ارتكب جريمة سيُعاقب ويواجه القانون كأي شخص في المملكة، مؤكداً أن كون الفرد من الأسرة المالكة فهو لقب عليه احترامه. وفق “أخبار 24”.

ولي العهد: ليس لدينا مفهوم الدمـاء الملكية.. ومن يخطئ منا يواجه القانون كأي شخص في السعودية

جديد المحليات
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