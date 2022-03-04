طقس اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة على معظم البلاد واستمرار تدني الرؤية بهذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن يستمر نشاط الرياح السطحية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية والرياض والشرقية والقصيم، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25- 50 كم/ ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25- 50 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي يتوقع أن تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 25- 50 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.