“الأحوال المدنية” تدعو للإبلاغ سريعاً عن فقدان بطاقة الهوية.. وهذه خطوات ذلك بـ”أبشر”

دعت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إلى الإسراع للإبلاغ فوراً عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية حال حدوث ذلك عبر منصة “أبشر”.
وأوضحت الأحوال المدنية، أن خطوات الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية يكون من خلال الدخول عبر حساب الشخص في “أبشر”، واختيار أيقونة “خدماتي”، وبعدها الأحوال المدينة والإبلاغ عن الوثائق المفقودة.
ولفتت إلى أن الخطوات تشمل اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة وتعبئة البيانات المطلوبة، ثم حجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد، وإحضار كافة المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد.
وفق “أخبار 24”.