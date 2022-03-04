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جديد المحليات > في اتصالين مع “بوتين” و” زيلينسكي”.. ولي العهد يعرض وساطة المملكة لحل الأزمة بين البلدين سياسياً
04/03/2022   7:04 ص

في اتصالين مع “بوتين” و” زيلينسكي”.. ولي العهد يعرض وساطة المملكة لحل الأزمة بين البلدين سياسياً

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عرض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وساطة المملكة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية سياسياً، وذلك خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

وأكد الأمير محمد بن سلمان خلال اتصاله الهاتفي مع بوتين، على موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار، مشدداً على أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف.

كما شدد خلال الاتصال مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة تصعيد الأزمة، واستعدادها لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً. وفق “أخبار 24”.

في اتصالين مع “بوتين” و” زيلينسكي”.. ولي العهد يعرض وساطة المملكة لحل الأزمة بين البلدين سياسياً

جديد المحليات
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