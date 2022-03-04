ولي العهد للرئيس الأوكراني: ندعم الجهود لحل الأزمة سياسياً.. وتمديد تأشيرات الأوكرانيين بالمملكة 3 أشهر

تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم (الخميس)، من رئيس أوكرانيا الرئيس فلاديمير زيلينسكي،.
وجرى خلال الاتصال بحث الأزمة في أوكرانيا، وفي هذا الصدد أكد ولي العهد دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة تصعيد الأزمة، واستعدادها لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف، ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.
وأشار ولي العهد إلى أن المملكة ومن منطلق اعتبارات إنسانية ستمدد تأشيرات الزائرين والسياح والمقيمين الأوكرانيين في المملكة التي ستنتهي خلال هذه الفترة لثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وأن حكومة المملكة حريصة على راحتهم وسلامتهم. وفق “أخبار 24”.