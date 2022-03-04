أول تعليق من مدرب النصر “روسو” بعد رباعية الهلال

أعرب المدير الفني لنادي النصر، المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو، عن أسفه عقب الخسارة على يد نظيره الهلال بنتيجة (4-0).
وقال روسو في تصريحات تلفزيونية لقنوات “SSC TV”: “الفارق بين الفريقين أن هناك فريقا استطاع استغلال الفرص التي أتيحت له وسجل 3 أهداف في الشوط الأول وفريقا آخر لم يستطع ترجمة الفرص والاستفادة منها”.
وأضاف مدرب النصر: “الهلال كان محظوظًا اليوم خاصة في الشوط الأول واستغل كل الفرص التي أتيحت له، لم نقدم مباراة كبيرة ولكن لدي ثقة في هؤلاء اللاعبين الذين حققوا الفوز في مباريات عديدة سابقة”.
واختتم المدرب الأرجنتيني: “الخسارة مؤلمة ولكن علينا ترتيب الأوراق والعمل من جديد على تحقيق الانتصارات، النصر فريق كبير ولديه مجموعة رائعة من اللاعبين”. وفق “أخبار 24”.
وتلقى نادي النصر هزيمة ثقيلة على يد غريمه الهلال (4-0) في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ23 من دوري المحترفين.