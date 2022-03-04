تعرّف على أبرز فوائد تمارين “الكاريدو”.. الرياضة التي يفضلها ولي العهد

كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الخميس)، عن اللعبة الرياضية التي يفضّل ممارستها، وذلك خلال حديثه لمجلة أتلانتيك الأمريكية عن كيفية قضائه للعطلة الأسبوعية.
كما بيّن أنه يحب ممارسة الرياضة ولا سيما تمارين الكارديو التي يمارسها لمدة ساعة ونصف ليوم واحد خلال الأسبوع، مشيراً إلى أنه يفضل لعب كرة السلة عن كرة القدم لأنها آمنة وأقل تعريضاً للإصابة.
وتُعتبر تمارين الكاريدو، المتمثلة في أنشطة السباحة وركوب الدراجات والمشي، من أكثر التمارين التي تساعد الجسم على الحصول على كمية أكبر من الأكسجين أثناء ممارستها، ما يؤدي إلى رفع نسبته في الدم. وفق “أخبار 24”.
وفيما يلي نستعرض أبرز فوائد تمارين الكاريدو لصحة الجسم:
تحسين صحة القلب
تساعد ممارسة تمارين الكاريدو على تسريع نبض القلب لفترة بسيطة، ما قد يساهم بتقوية عضلة القلب وحمايتها من الأمراض، كما تعمل على تخفيض مستويات الكوليسترول في الدم.
تقليل احتمالية الإصابة بمرض السكري
وتساعد ممارسة تمارين الكاريدو بانتظام على إبقاء مستويات سكر الدم تحت السيطرة طوال الوقت ومنع أي تذبذب فيها، وذلك نتيجة زيادة قدرة العضلات على استهلاك الغلوكوز بشكل صحيح.
الحفاظ على وزن صحي
حيث تعمل تمارين الكاريدو على حرق كمية عالية نسبيًا من السعرات الحرارية للحصول على الطاقة الكافية لأداء هذا النوع من التمارين، ما يؤثر بشكل إيجابي على الوزن ويزيد من قدرة الجسم على خسارة الوزن الزائد.
تحسين صحة الدماغ
كما يساعد أداء تمارين الكاريدو بانتظام على مقاومة ظاهرة خسارة الدماغ جزءا من أنسجته بشكل تدريجي بعد بلوغ عمر الثلاثين، وذلك من خلال إبطاء عملية خسارة تلك الأنسجة، ما يحسن من صحة الدماغ والإدراك بشكل عام.