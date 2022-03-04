استقبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وذلك في المركز التفاعلي بضاحية الجوان التي تطورها الوطنية للإسكان شمال مدينة الرياض، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم قطاعي الإسكان والصناعة.
وتأتي الزيارة امتداداً للشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية تحت مظلة برنامج الإسكان، الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030 لتوفير الحلول السكنية المتنوعة للأسر السعودية، بهدف زيادة نسبة التملك السكني.
واستعرض الجانبان الإنجازات التي حققتها المرحلة الأولى لمبادرة أساليب البناء الحديث، والتي حظيت بتوقيع 19عقداً تمويلياً بقيمة تجاوزت مليار ريال، وتأهيل 60 مقاولا لاستخدام التقنيات في المشاريع، بالإضافة إلى توقيع 96 مذكرة تفاهم بين المقاولين ومزودي تقنيات البناء.
وأشارا إلى أن التوسع في زيادة إنتاج المصانع المتخصصة في أساليب البناء الحديث أسهم في إتاحة 40 ألف وحدة سكنية سنويًا، ورفع نسبة الاعتماد على الأساليب الحديثة في البناء إلى 60% ضمن مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرين إلى أن التوجه المستقبلي للمبادرة بناء 40% من الوحدات الجديدة بالتقنيات الحديثة بحلول العام 2025.
وتطرقا إلى استهداف المبادرة تعزيز إنتاجية أساليب البناء الحديث لرفع قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى خلق بيئة ممكنة وجاذبة في القطاع، وأشادا بالجهود المبذولة ضمن منظومة الإسكان لإتاحة الخيارات السكنية المتنوعة للأسر السعودية ضمن شراكة فاعلة مع القطاع الخاص من الجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري.
من جهته، قدم الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان، المهندس محمد البطي، عرضاً مرئياً عن جهود الشركة بالتعاون مع المطورين العقاريين لتعزيز نسبة المحتوى المحلي في المشاريع السكنية، والتي تجاوزت 93%، ودور الشراكة الفاعلة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية في توطين ورفع قدرات المصانع المحلية لزيادة المعروض العقاري السكني وتوفيره بأسعار مناسبة. وفق “أخبار 24”.
واصطحب البطي، وزير الصناعة والثروة المعدنية، في زيارة تفقدية لمشاريع ضاحية الجوان السكنية الواقعة شمال الرياض على مساحة تتجاوز 30 مليون م2، وتوفر أكثر من 73 ألف وحدة ضمن بيئة سكنية مكتملة الخدمات والمرافق.