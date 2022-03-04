بالفيديو.. انطلاق برنامج قادة الترفيه لتأهيل وتدريب 30 قائداً وقائدة سعوديين في القطاع

انطلق برنامج قادة الترفيه الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع بعض الجامعات العالمية.
وأوضح رئيس الهيئة تركي آل الشيخ، أن البرنامج يأتي ضمن مبادرة صناع السعادة لتأهيل وتدريب 30 قائدا وقائدة سعوديين في القطاع.
يذكر أن البرنامج يمتد لفترة 6 أشهر ويحتوي على ورش عمل في المملكة وخارجها، إضافة إلى زيارات لشركات رائدة حول العالم للاستفادة من خبراتها.
بالتعاون مع أهم الجامعات العالمية … انطلق برنامج #قادة_الترفيه ضمن مبادرة صناع السعادة … لتأهيل وتدريب ٣٠قائد وقائدة سعوديين في القطاع … موفقين🙏🇸🇦 pic.twitter.com/PDMPvsm1Xw
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 3, 2022
وفق “أخبار 24”.