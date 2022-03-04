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جديد المحليات > بالفيديو.. انطلاق برنامج قادة الترفيه لتأهيل وتدريب 30 قائداً وقائدة سعوديين في القطاع
04/03/2022   7:04 ص

بالفيديو.. انطلاق برنامج قادة الترفيه لتأهيل وتدريب 30 قائداً وقائدة سعوديين في القطاع

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انطلق برنامج قادة الترفيه الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع بعض الجامعات العالمية.

وأوضح رئيس الهيئة تركي آل الشيخ، أن البرنامج يأتي ضمن مبادرة صناع السعادة لتأهيل وتدريب 30 قائدا وقائدة سعوديين في القطاع.

يذكر أن البرنامج يمتد لفترة 6 أشهر ويحتوي على ورش عمل في المملكة وخارجها، إضافة إلى زيارات لشركات رائدة حول العالم للاستفادة من خبراتها.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. انطلاق برنامج قادة الترفيه لتأهيل وتدريب 30 قائداً وقائدة سعوديين في القطاع

جديد المحليات
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