ولي العهد عن الوزراء ومستشاري الديوان الملكي: لديهم عقول مذهلة وأنا محظوظ جدًّا بوجودهم

قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن كل وزير في مجلس الوزراء، وكل مستشار في الديوان الملكي، هم أشخاص يتمتعون بقدرات فائقة، مؤكدا أنه محظوظ جدًّا بوجودهم، وجلبهم خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف، في حديثه لمجلة “أتلانتيك” الأمريكية، أن الوزراء والمستشارين لديهم عقول مذهلة، وأفكار مدهشة، ولديهم شغف كبير بما يؤمنون به، أيًّا كان القطاع الذي يعملون فيه، مؤكدا أنهم يعملون بقوة لتحقيق الأشياء، ويناقشون بشدة، ثم في نهاية المطاف، يتم اتخاذ القرارات بناءً على قوانين المملكة، التي ستحقق مصلحة البلاد.
وأشار ولي العهد إلى أن اتخاذ القرارات في المملكة يتم عبر السلطة التنفيذية بالتصويت في مجلس الوزراء، وليس من خلال الملك أو ولي العهد، مؤكدا أن الملك وولي العهد لا يمكنهما التصويت أولًا، بل يجب أن يكونا آخر شخصين يصوتان؛ حتى لا يؤثر ذلك على أفكار أو أصوات الوزراء. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “العديد من الوزراء يصوتون ضد ما أصوت له، وهم لا يزالون يعملون في الحكومة، ويفعلون الكثير من الأشياء الرائعة، وهذا ما تحتاجه في أي مؤسسة أو شركة أو دولة”.