قبل أن تزول.. ننصحك بزيارة هذه المواقع

قلعة إنجليزية مهددة بسبب تغير المناخ، ومعلم مصري مهدد بالزوال، مواقع تراثية حول العالم مهمة معرضة للخطر، وغيرها من المواقع الأثرية والسياحية ننصحك بزيارتها.
وجاء تصنيف هذه المواقع من قبل “The World Monuments Watch”، وهو مشروع يديره “World Monuments Fund” ، منظمة غير ربحية تسلط الضوء على المواقع التاريخية والثقافية المهددة من جميع أنحاء العالم.
قلعة هيرست
واحدة من المواقع المهددة بالاندثار، وهي قلعة تاريخية على الساحل الجنوبي لإنجلترا والتي انهارت جزئيًا في أعقاب العواصف في عام 2021، وتقول مؤسسة ويكيميديا وفقاً لموقع “سي إن إن” إن إضافة القلعة إلى قائمة المناطق المهددة بالاندثار، يمكن أن يساعد في لفت الانتباه إلى تأثير تغير المناخ على السواحل. وفق “أخبار 24”.
مناطق المالديف
أيضًا من بين المناطق المهددة بالاندثار، مقبرة كواجانو في جزر المالديف؛ بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ، حيث صرح صندوق الآثار العالمية أن الآثار الضارة لارتفاع مستويات سطح البحر يمكن رؤيتها بالفعل في الموقع.
مدينة أبيدوس
تم تسليط الضوء على مدينة أبيدوس القديمة في مصر؛ كموقع “نادرًا ما يزوره السائحون على الرغم من أهميته الثقافية”، وبينما تعد حديقة Teaotihuacan الأثرية في المكسيك وجهة شهيرة ، فإن World Monuments Fund يدرج الموقع في قائمته لعام 2022 لتسليط الضوء على أن شعبية Teaotihuacan لا تعني بالضرورة أن السكان المحليين يجنون فوائد اقتصادية.
مواقع مختلفة
كما تشمل القائمة، المباني التراثية في بيروت، والتي تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت، وأيضًا مدينة بنغازي التاريخية في ليبيا التي تعرضت للخطر بسبب الصراع المستمر، الدائر على الأراضي الليبية.
في هذا السياق، قال المدير التنفيذ لمؤسسة WMF، بينيديكت دي مونتلاور ، إن هذا العام يجب أن يقدم حلولًا مبتكرة للتحديات العالمية المعاصرة، وتابع أنه يحث العالم على الوقوف لحفظ هذه الأماكن ذات الأهمية الثقافية والتراثية غير العادية.
أبرز معالم القائمة والتي ننصحك بزيارتها
– دار كينشيلا لتدريب الأولاد الأصليين ، كينشيلا ، أستراليا
– مسجد مدينة باجيرهات ، باجيرهات ، بنجلاديش
– المشهد الثقافي لشعب بونونغ ، مقاطعة موندولكيري ، كمبوديا
– قصور محصنة في يونغتاى بمقاطعة فوجيان بالصين
– جزيرة سومبا ، إندونيسيا
– المباني التراثية في بيروت ، لبنان
– Hitis (نوافير المياه) في وادي كاتماندو ، نيبال
– قبر جهانجير ، لاهور ، باكستان
– أهرامات نوري، منطقة تراث ثقافي عالمي، السودان
– قلعة هيرست ، هامبشاير ، المملكة المتحدة
– لاماني ، قرية الكنيسة الهندية ، بليز
– متنزه مونتي أليغري ، البرازيل
– بيت الشعب ، واغادوغو ، بوركينا فاسو
– مباني أسانتي التقليدية ، غانا
– سوق تيريتا ، كولكاتا ، الهند
– مركز مدينة بنغازي التاريخي ، ليبيا
– مساجد ومقبرة كواجانو بجزر المالديف
– تيوتيهواكان ، سان خوان تيوتيهواكان ، المكسيك
– المشهد الثقافي ياناكانشا-هواكويس ، منطقة ميرافلوريس ، بيرو
– Alcântara و Rocha do Conde de bidos ، المحطات البحرية (Almada Negreiros Murals) ، لشبونة ، البرتغال
– كنيس قماشي وتراث يهودي لتيميشوارا ، تيميشوارا ، رومانيا
– أفريكاتاون ، موبايل ، ألاباما ، الولايات المتحدة
– مرعى جارسيا ، براونزفيل ، تكساس ، الولايات المتحدة
– أرخبيل سقطرى ، اليمن