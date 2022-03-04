شاهد.. شخصيات لعبة Squid Game يتجولون في أنحاء مدينة الرياض

تجولت شخصيات فعالية تجربة “لعبة الحبار” Squid Game التي تقام ضمن “موسم الرياض”، في أنحاء مدينة الرياض
وأظهر مقطع فيديو عدداً من ممثلي شخصيات الفعالية وهم يدخلون عددًا من المراكز التجارية ويتجولون في شوارع العاصمة بأزيائهم المميزة باللونين الأحمر والأسود.
وكانت الهيئة العامة للترفيه قد كشفت عن إطلاق فعالية “لعبة الحبار”، وذلك في “بوليفارد رياض سيتي”، مبينة أنها مستوحاة من المسلسل الكوري الجنوبي الشهير Squid Game، الذي حقق شعبية جارفة بسبب الألعاب التي يحتويها في الحبكة الدرامية الخاصة به.
وأبانت أن الفعالية ستستمر حتى يوم 31 مارس المقبل، مشيرة إلى أن تجربة “لعبة الحبار” لها مدخل خاص ومواقف مجانية خاصة، ولا تشمل دخول البوليفارد، كما أن العمر المسموح للتجربة 18 سنة.
شخصيات Squid Game يتجولون في أنحاء الرياض 🦑
وينتظرونك بتجربة وتحديات رهيبة في #بوليفارد_رياض_سيتي 😎🌃
وحتى لو ما وصلتك البطاقة .. ترى تقدر تحجز من هنا 👇https://t.co/5RVPYl5Eip#موسم_الرياض pic.twitter.com/F98fU7OWVH
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) March 3, 2022
وفق “أخبار 24”.