“الأرصاد”: ودعنا فصل الشتاء.. وقد نشاهد فصول السنة في يوم واحد

قال محلل طقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن المملكة ودعت بشكل رسمي فصل الشتاء، وذلك منذ دخول فصل الربيع أرصاديا في مطلع مارس الحالي.
وأضاف “العقيل”، خلال حديثه في قناة “الإخبارية”، أن فصل الربيع سيبدأ فلكي في 21 و 22 مارس، مشيرا إلى أن المملكة ستشهد في هذه الفترة تقلبات جوية، وقد نشاهد فصول السنة في يوم واحد.
وأشار إلى أن أجواء المملكة ستشهد نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى عواصف ترابية على القطاع الشمالي الشرقي من المملكة، وبعض الأجزاء الوسطى، ومنطقة حائل والقصيم.
وتوقع هطول أمطار من متوسطة لغزيرة على بعض أجزاء منطقة الجوف والحدود الشمالية، وحائل، وشقراء، والمجمعة، وبعض أجزاء منطقة القصيم.
فيديو | #الأرصاد: ودعنا فصل الشتاء.. وترقبوا هطول أمطار غزيرة قريبا على مناطق #المملكة #الإخبارية pic.twitter.com/J8F4QKVvMV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 4, 2022
وفق “أخبار 24”.