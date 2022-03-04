بالصور : موجة غبار تجتاح القصيم ومناطق بشمال الرياض وتؤدي لشبه انعدام في الرؤية

ضربت موجة غبار كثيفة أجزاء من منطقة القصيم وشمال منطقة الرياض، أدت إلى تدنٍ وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة مشاهد لانتشار الغبار اليوم (الجمعة) في عدد من الشوارع بالقصيم وتمير بمحافظة المجمعة بالرياض.
ويُتوقع أن تتقدم هذه الموجة وتتسع، ويمتد تأثيرها خلال الساعات القادمة إلى العاصمة الرياض.
كان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر اليوم تحذيرات وتنبيهات متقدمة بأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، على عدد من مناطق القصيم والرياض، والشرقية.
وأبان المركز أن الحالة تبدأ في القصيم الساعة الـ8 صباحاً وتستمر حتى الـ12 ظهراً، بينما في الرياض تستمر حتى الـ9 مساء، أما في المنطقة الشرقية فتستمر حتى الـ4 عصراً. وفق “أخبار 24”.