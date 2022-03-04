أظهرت إحصائيات وزارة الصحة حول مستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، اليوم (الجمعة) انخفاضاً كبيرًا في عدد حالات الإصابة الجديدة مقارنة بيوم أمس (الخميس)، حيث بلغت 363 حالة، ليبلغ إجماليها 746836 حالة.
كما بين التقرير أن حالات الشفاء من الفيروس سجلت انخفاضاً، إذ بلغت 559 حالة، كما انخفضت الحالات الحرجة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت 461 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد حالات التعافي ارتفع إلى 726351 حالة، فيما وصل عدد حالات الوفاة المسجلة منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 9005 حالات.
وفق “أخبار 24”.