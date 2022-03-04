حدث في مثل هذا اليوم .. اكتشاف بئر الخير في المملكة وميلاد الأمير محمد عبد العزيز وقرار ضد “عمر البشير”

شهد يوم 4 مارس عدة أحداث عربية وعالمية مؤثرة، منها اكتشاف النفط في المملكة، وعودة ولي العهد الكويتي إلى الكويت المحررة، وصدور مذكرة من محكمة العدل الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير، هي الأولى من نوعها ضد رئيس يمارس مهام عمله.
كما شهد هذا اليوم أيضًا الانتخابات الرئاسية الروسية عام 2012، وميلاد الملحن المصري محمد الموجي، فيما يحتفي العالم باليوم العالمي للسمنة، بعد تغير تاريخه من 11 أكتوبر من كل عام إلى 4 مارس، وفيما يلي أبرز هذه الأحداث:
اكتشاف النفط في المملكة
في 4 مارس 1938، شهدت المملكة باكورة إنتاج النفط بكميات تجارية، من بئر الدمام رقم 7، والتي أطلق عليها اسم بئر الخير، بعدما بدأت أعمال حفر الآبار في عام 1935م.
ميلاد الأمير محمد بن عبد العزيز
في 4 مارس عام 1910، ولد الأمير محمد عبد العزيز آل سعود، الذي تولى منصب أمير منطقة المدينة المنورة السابق، ومستشار الملك فيصل بن عبدالعزيز، والملك خالد بن عبدالعزيز رحمهما الله، وتـوفي الأمير محمد بن عبدالعزيز في 26 نوفمبر 1988. وفق “أخبار 24”.
عودة ولي العهد الكويتي إلى بلاده المحررة
احتشد آلاف المواطنين داخل الكويت في 4 مارس 1991 لاستقبال ولي العهد الكويتي، الشيخ سعد العبد الله الصباح، وتعالت الهتافات ابتهاجا بتحرير الكويت وعودة الشرعية، ولحظة نزوله أرض الوطن صلى ولي العهد ركعتي شكر لله.
مذكرة ضد “البشير”
أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية في 4 مارس 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد هذه المذكرة هي أول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس دولة يمارس مهامه منذ تأسيسها في عام 2002.
إسبان في المكسيك
في صباح يوم 4 مارس 1519م، وصل أسطول بحري من 11 سفينة إسبانية بقيادة إرنان كورتيس، على الساحل المكسيكي، ووجد “إرنان” حينها أن هناك معابد ضخمة ومدنًا رائعة بين غابات وجبال المكسيك، فصمم على جعلها تابعة لإسبانيا.
الحـرب الإنجليزية الهولندية الثانية
في الفترة من 4 مارس 1665 إلى 31 يوليو 1667، وقعت الحـرب الإنجليزية الهولندية الثانية وهي حـرب كان طرفا الصراع الرئيسيان فيها إنجلترا وجمهورية هولندا، وهي جُزءٌ من سلسلة الحروب الإنجليزية الهولندية التي كانت تهدف للسيطرة على البحار.
أول فلكي في إنجلترا
اعتمدت بريطانيا في 4 مارس عام 1675 جون فلامستيد، كأول فلكي ملكي على أراضيها، ويعد فلامستيد، من أشهر علماء الفلك، وهو الذي اكتشف وصنف أكثر من 3000 نجم، وأجاد اللغة اللاتينية الضرورية لقراءة الأدب وكان مولعًا بالتاريخ.
أول صورة صحفية باستخدام الصوغ النصفي
في يوم 4 مارس 1880، نشرت صحيفة ذا دايلي جرافيك نيويورك أول صورة إخبارية تنتج باستخدام الصوغ النصفي بدلاً من النقش، أما عام 1887، فشهد اختراع المسحوق الوميضي، مما مكن الصحفيين من التقاط صور لأحداث غير رسمية في الأماكن المغلقة، وفي عام 1897، صار من الممكن إنتاج صور الصوغ النصفي بآلات الطباعة التي تعمل بكامل سرعتها.
الانتخابات الروسية 2012
بدأت انتخابات الرئاسة الروسية للعام 2012 في 4 مارس، بـ 5 مرشحين رسميًا، 4 ينتمون لأحزاب مسجلة، ومستقل وحيد، وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين.
ميلاد فنانين
في 4 مارس عام 1923، ولد الموسيقار محمد الموجي أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربيين بعد ثورة يوليو 1952، ويحمل رصيده أكثر من 1500 أغنية ملحنة، وفي 4 مارس 1994 ولدت الممثلة الكويتية أريج العطار.
اليوم العالمي لمكافحة السمنة
في 4 مارس 2020، بدأ العالم يحتفي باليوم العالمي لمكافحة السمنة، الذي كان يحتفى به في 11 أكتوبر من كل عام، ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى تعزيز الحلول العملية لإنهاء أزمة السمنة العالمية ودفع الجهود العالمية للوقاية منها.