توفيق الربيعة: في مثل هذا اليوم قبل عامين تم إيقاف العمرة بسبب الجائحة وهي متاحة الآن للجميع

قال وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، إنه في مثل هذا اليوم قبل عامين تم إيقاف العمرة بسبب جائحة “كورونا”.
وأضاف الوزير في تغريدة اليوم (الجمعة) على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “الآن متاحة للجميع.. فالحمد لله على نعمه وفضله”.
وأوضح أنه بإمكان الجميع أداء العمرة بكل سهولة في أيّ وقت من خلال حجز موعد عبر تطبيقي “اعتمرنا” أو “توكلنا”.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 4 مارس 2020، بأنه تقرر بناءً على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد، إيقاف العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة، على أن يتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه. وفق “أخبار 24”.