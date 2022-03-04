بينهم موظفون في “العدل” و”الصحة”..”نزاهة” توقف 143 مواطناً ومقيماً في جرائم رشوة وتزوير وإساءة استخدام السلطة

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رجب 1443 هـ، وبلغ عدد من تم التحقيق معهم 544 متهما، فيما أوقفت 143 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية ومنهم من أطلق سراحه.
وأوضحت الهيئة أنها نفذت 5072 جولة رقابية وأسفر ذلك عن التحقيق مع عدد من المتهمين وإيقاف آخرين بتهم الرشوة والتزوير واساءة استخدام السلطة، واستغلال النفوذ الوظيفي.
وأشارت إلى أن المقبوض عليهم ينتسبون لوزارات “الدفاع، والداخلية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان”.
ودعت جموع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري عبر وسائل الاتصال الخاصة بالهيئة؛ وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه من الإهدار. وفق “أخبار 24”.