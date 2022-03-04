السعودية في أسبوع.. حوار ولي العهد وإنشاء “تروجينا” وحسم مشروع الصلح في القصاص وهاتريك حمدالله ورباعية الهلال

سجلت المملكة على مدى السبعة أيام الماضية، العديد من الأحداث الهامة، التي تنوعت ما بين سياسية ورياضية واقتصادية.
وتصدرت قائمة هذه الأحداث زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى للمملكة، والحوار الذي أجراه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة لإعلان سموه إنشاء “تروجينا” في نيوم، وفي السطور التالية يقدم “أخبار 24” نبذة عن أبرز هذه الأحداث:
زيارة ملك البحرين للمملكة
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك البحرين، حمد بن عيسى، وبحث معه تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وذلك استمراراً للتنسيق والتشاور المتواصل لكل ما فيه خير البلدين.
ولي العهد يعلن إنشاء “تروجينا” في نيوم
أعلن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عن إنشاء “تروجينا” في إطار خطة نيوم واستراتيجيتها للإسهام في دعم وتطوير القطاع السياحي في المنطقة. وفق “أخبار 24”.
حوار ولي العهد
أجرت مجلة “أتلانتيك” حواراً مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حول عدد من القضايا والموضوعات على الساحة السياسية المحلية والدولية، وأكد سموه خلال الحديث أن المملكة تسعى للتطور وفقا لمقوماتها الثقافية والاقتصادية.
لقاءات واتصالات ولي العهد مع رؤساء الدول
تلقى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مكالمة هاتفية من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وجرى خلال الاتصالين بحث الأزمة الأوكرانية، فيما أبدى ولي العهد دعم المملكة لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.
كما استقبل الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر اليمامة، رئيس قبرص الرئيس نيكوس أناستاسياديس، وعقد معه جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أكد ولي العهد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزام المملكة باتفاق “أوبك بلس”.
اكتشاف 5 حقول للغاز الطبيعي في المملكة
أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.
الموافقة على مشروع نظام الصلح في القصاص
وافق مجلس الشورى على مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص، وتضمن المشروع 18 مادة، ويهدف إلى تنظيم الصلح في القصاص، كما وافق المجلس على مشروع تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
شطب السجلات وبدء المرحلة الثانية لإصدار الجواز الإلكتروني
بدأت المديرية العامة للجوازات بتطبيق المرحلة الثانية من مراحل إصدار الجواز السعودي الإلكتروني، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر مراجعة جميع إدارات الجوازات في المناطق، وإيصالها بالتعاون مع البريد السعودي “سُبل” من 3 إلى 5 أيام عمل.
ومن جانبها، قررت وزارة التجارة تمكين أصحاب السجلات التجارية للمؤسسات، والسجلات الفرعية للشركات، من شطبها إلكترونيًا وبشكل فوري، دون الحاجة لمراجعة الجهات الأخرى قبل الشطب.
خدمات جديدة
دشنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان “المؤشر الإيجاري” للمدن الرئيسية، لخدمة المستأجرين وصناع القرار، في حين أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن إطلاق المرحلة الأولى من خدمة النقل التشاركي “ركاب” في مدينة الدمام، لتمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل.
ومن جهته، دشنت وزارة الصحة مستشفى صحة الافتراضي لمساعدة المواطن في الحصول على الاستشارات والتوصل إلى حلول تغنيه من مشقة انتقاله إلى المستشفى، كما دشن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أول كتابة عدل نموذجية.
أول تجربة عالمية لتوفير تغطية شبكات الجيل الخامس
أجرت المملكة أول تجربة في العالم لتوفير تغطية شبكات الجيل الخامس عبر المنصات عالية الارتفاع G5 HAPS التي تقوم بعمل أبراج الاتصالات الأرضية، في مشروع البحر الأحمر.
انطلاق الاختبارات في المدارس
انطلقت اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للمواد العلمية والشفهية ومواد التقويم التكويني،على أن تبدأ الاختبارات التحريرية حضورياً لجميع المراحل الدراسية يوم الأحد المقبل.
“الخطوط السعودية” تُسيّر أولى رحلاتها المباشرة إلى تايلاند
أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، تسيير أولى رحلاتها المباشرة إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، داعية الراغبين في السفر إلى تايلاند إلى سرعة حجز الرحلات.
المملكة تستضيف مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب بنظام التجمع في السعودية، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 27 أبريل المقبل.
“هاتريك” حمدالله ورباعية الهلال
تمكن محترف الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله، من تسجيل 3 أهداف في شباك فريق نادي الأهلي، خلال المباراة التي جرت يوم السبت الماضي ليصبح “حمدالله” صاحب أول هاتريك في تاريخ ديربي الأهلي والاتحاد بدوري المحترفين.
من جهة أخرى، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يوم أمس (الخميس)، الفوز على نظيره النصر بأربعة أهداف نظيفة، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تتويج الأمير سعود بن سلمان بكأس السعودية للفروسية
توج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الفائز في بطولة كأس السعودية للفروسية 2022، إذ فاز الجواد “امبلم رود” للمالك الأمير سعود بن سلمان بسباق الفئة 1.