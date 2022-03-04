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جديد المحليات > شاهد.. غبار وأتربة مثارة تغطي سماء العاصمة الرياض.. والجهات المختصة تحذر
04/03/2022   5:29 م

شاهد.. غبار وأتربة مثارة تغطي سماء العاصمة الرياض.. والجهات المختصة تحذر

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تشهد العاصمة الرياض الآن موجة من الغبار والأتربة المثارة، أدت إلى تدنٍ وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة مشاهد مختلفة للغبار يغطي سماء العاصمة اليوم (الجمعة)، فيما دعت الأجهزة المختصة الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وقدمت نصائح للوقاية من الغبار وما يسببه من أضرار للإنسان.

وكانت موجة غبار كثيفة ضربت صباح اليوم أجزاء من منطقة القصيم ومحافظات بشمال منطقة الرياض، أدت إلى تدنٍ وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.  

وقد أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرات وتنبيهات متقدمة بأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، على عدد من مناطق القصيم والرياض، والشرقية.  

وأبان المركز أن الحالة تبدأ في القصيم الساعة الـ8 صباحاً وتستمر حتى الـ12 ظهراً، بينما في الرياض تستمر حتى الـ9 مساء، أما في المنطقة الشرقية فتستمر حتى الـ4 عصراً. وفق “أخبار 24”.

غبار الرياض

غبار الرياض

غبار الرياض

غبار الرياض

شاهد.. غبار وأتربة مثارة تغطي سماء العاصمة الرياض.. والجهات المختصة تحذر

جديد المحليات
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