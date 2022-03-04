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جديد المحليات > “فلكية جدة”: هلال شعبان يزين اليوم سماء الوطن العربي
04/03/2022   5:31 م

“فلكية جدة”: هلال شعبان يزين اليوم سماء الوطن العربي

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أعلنت الجمعية الفلكية في جدة، أن هلال القمر لشهر شعبان سيرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم (الجمعة)، والانتقال نحو بداية الليل.

وأكدت أنه يمكن رؤية الهلال بسهولة بالعين المجردة بالأفق الجنوبي الغربي، ما يجعلها فرصة مناسبة للتصوير، مضيفة أن القمر سيكون حينها ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب، وأصبح مرتفعاً في السماء وأكثر وضوحا مقارنة بالليلة الماضية.

وأشارت إلى أنه خلال بضعة ليالٍ سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر، لافتة إلى أن القمر وصل منزلة الاقتران أول أمس (الأربعاء) منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة.

ولفتت إلى أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عاليا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل، وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس. وفق “أخبار 24”.

وأرجعت السبب في رؤية القمر يتجه نحو الغرب كل يوم، إلى دوران الأرض حول محورها، مضيفة أن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية، نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء.

“فلكية جدة”: هلال شعبان يزين اليوم سماء الوطن العربي

جديد المحليات
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