صور.. استعدادات المدارس لاستقبال الطلبة لأداء الاختبارات الحضورية للفصل الدراسي الثاني

تبدأ بعد غد (الأحد) الاختبارات التحريرية حضورياً للفصل الدراسي الثاني 1443هـ، لجميع المراحل الدراسية، والتي ستستمر حتى الخميس 7 شعبان.
وأظهرت صور جانباً من استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات، وذلك وسط أجواء احترازية وتنظيمية، حيث انتهت بعض المدارس من تجهيز القاعات والساحة الداخلية المخصصة للاختبارات.
وكانت وزارة التعليم قد أكدت أنه لا يوجد اختبار عن بُعد لأي طالب أو طالبة، للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وقد جرى توجيه مدارس المرحلتين بأن الطالب غير المحصن يُستثنى من حضور الاختبار النهائي ولا يُمكّن من دخول المدرسة، ويعد غائباً ويختبر مع طلاب الأعذار والمستثنين من اللقاح، في بداية الفصل الثالث إذا ثبت أنه محصن. وفق “أخبار 24”.