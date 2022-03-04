وزير الطاقة يُوافق على نزع قطعتي أرض لصالح شركة الكهرباء في المدينة.. وصرف التعويض خلال سنتين

وافق وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على نزع قطعتي أرض في منطقة المدينة المنورة لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ووفق القرار تبلغ الشركة أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، مع تبليغهم أيضاً بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما من تاريخ الإبلاغ.
وألزم القرار الشركة بدفع تعويضات لأصحاب الحقوق خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في نزع الملكية، ويجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار. وفق “أخبار 24”.