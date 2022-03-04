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جديد المحليات > “المرور” يُوضح احتياطات القيادة أثناء الغبار و”الهلال الأحمر” يرشد للوقاية منه
04/03/2022   5:36 م

“المرور” يُوضح احتياطات القيادة أثناء الغبار و”الهلال الأحمر” يرشد للوقاية منه

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أكدت الإدارة العامة للمرور أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الحاجة إلى القيادة أثناء موجات الغبار.

وأشارت إلى ضرورة ترك مسافة كافية بين السيارات وتجنب السرعة، والتأكد من عمل جميع أنوار المركبة، وعدم تغيير المسار إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة.

وشددت على أهمية إغلاق النوافذ واستخدام خاصية تدوير الهواء داخل المركبة، واستخدام إشارات التنبيه الضوئية عند الضرورة.

من جهتها، قدمت هيئة الهلال الأحمر السعودي إرشادات للوقاية من الغبار تمثلت في تجنب الأماكن المزدحمة والغبار، واستخدام قناع الوجه ووسائل الحماية، وإغلاق الأبواب والنوافذ.

وفق “أخبار 24”.

“المرور” يُوضح احتياطات القيادة أثناء الغبار و”الهلال الأحمر” يرشد للوقاية منه

جديد المحليات
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