الاتحاد يسعى لمعادلة رقم الهلال القياسي في الدوري

واصل فريق الاتحاد تصدره لجدول ترتيب الدوري بعد فوزه الصعب على ضمك 2-1 على ملعب مدينة الملك عبد الله بجدة في افتتاحية الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء الخميس.
وبات الاتحاد أمام فرصة تاريخية للوصول لأعلى رصيد نقطي في تاريخ دوري المحترفين في حال انتصاره في مبارياته الـ 8 المتبقية له هذا الموسم.
ويملك الاتحاد حاليا 54 نقطة بعد مرور 23 جولة من المسابقة، بينما يملك الهلال أعلى رصيد من النقاط في تاريخ دوري المحترفين (72) وحققه في موسم 2019-2020.
وفي وقت سابق، وصل الاتحاد إلى أعلى رصيد من النقاط في دوري المحترفين 56 نقطة في الموسم الماضي من 30 مباراة، فيما كان رصيده عند فوزه باللقب موسم 2008ـ2009، 55 نقطة من 22 مباراة. وفق “أخبار 24”.