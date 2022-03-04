نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > الاتحاد يسعى لمعادلة رقم الهلال القياسي في الدوري
04/03/2022   10:57 م

الاتحاد يسعى لمعادلة رقم الهلال القياسي في الدوري

+ = -
937

واصل فريق الاتحاد تصدره لجدول ترتيب الدوري بعد فوزه الصعب على ضمك 2-1 على ملعب مدينة الملك عبد الله بجدة في افتتاحية الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء الخميس.

وبات الاتحاد أمام فرصة تاريخية للوصول لأعلى رصيد نقطي في تاريخ دوري المحترفين في حال انتصاره في مبارياته الـ 8 المتبقية له هذا الموسم.

ويملك الاتحاد حاليا 54 نقطة بعد مرور 23 جولة من المسابقة، بينما يملك الهلال أعلى رصيد من النقاط في تاريخ دوري المحترفين (72) وحققه في موسم 2019-2020.

وفي وقت سابق، وصل الاتحاد إلى أعلى رصيد من النقاط في دوري المحترفين 56 نقطة في الموسم الماضي من 30 مباراة، فيما كان رصيده عند فوزه باللقب موسم 2008ـ2009، 55 نقطة من 22 مباراة. وفق “أخبار 24”.

الاتحاد يسعى لمعادلة رقم الهلال القياسي في الدوري

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885201257.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.