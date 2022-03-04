أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، أن عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا انخفض بشكل ملحوظ بعد أخذ اللقاح المضاد للفيروس.
وأوضح عسيري من خلال مقارنة وفيات كورونا المباشرة لكل 100 ألف عينة إيجابية بين الموجات الثلاث التي شهدتها المملكة، أن الموجة الأولى للفيروس الأساسي ثم متحور “الڤا” شهدت 267.6 حالة وفاة، مبيناً أنه لم يكن هناك لقاحات مضادة للفيروس في ذلك الوقت.
وأضاف أن الموجة الثانية للفيروس ومعها متحور “دلتا” شهدت 99.3 حالة وفاة، لافتاً إلى أن حملة إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كانت في بدايتها.
ونوه إلى أن الموجة الثالثة ومتحور “أوميكرون” شهدت انخفاضاً ملحوظاً في نسبة الوفيات لتصل إلى 1.4 حالة وفاة، وذلك بسبب تغطية 70 % من أفراد المجتمع باللقاحات المضادة للفيروس. وفق “أخبار 24”.