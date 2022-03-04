المديرة التنفيذية لمستشفى صحة الافتراضي: هذه هي طريقة عمل المستشفى الافتراضي

كشفت المديرة التنفيذية لمستشفى صحة الافتراضي المهندسة منى السبيعي فكرة وعمل المستشفى الذي دشنه وزير الصحة بحضور عدد من الوزراء.
وقالت السبيعي لـ”أخبار 24″ إن فكرة المستشفى قائمة على استخدام أحدث التقنيات المبتكرة لتوفير خدمات تخصصية ودعم المستشفيات في مختلف مناطق المملكة حيث يدعم حاليا 130 مستشفى حول المملكة ويقدم 9 خدمات تخصصية رئيسية و٢٥ خدمةً فرعيةً من خلال أكثر من ٧٠ممارسا صحيا.
وأوضحت أن الممارسين مدربون على تقديم الخدمات الصحية عن بعد سواء على استخدام التقنيات أو المهارات اللازمة للتواصل مما يسهل وصول المرضى للخدمات في الوقت المناسب دون الحاجة للتنقل أو الانتظار.
وأضافت أن طريقة عمل المستشفى الافتراضي مرتبطة بالمقام الأول بتقديم الرعاية الطبية عن بعد بواسطة تقنيات متخصصة ويقدم بواسطة استشاريين متخصصين بخدمات تشمل الاستشارات الطارئة على مدار الساعة دون الحاجة لإحالة المريض إلى المستشفيات الرئيسية.
وبينت أن المستشفى يعمل على تقليل مدة التنويم في أقسام العناية، حيث حقق المستشفى أرقاما قياسية في سرعة تشخيص الجلطات الدماغية، وأيضًا العيادات التخصصية والخدمات المساندة وخدمات الرعاية المنزلية واللجان المتخصصة.
وأكدت السبيعي أن بإمكان المريض تلقي العلاج من خلال التنسيق مع المستشفيات المستفيدة والتي يعالج فيها المريض.