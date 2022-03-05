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جديد المحليات > “غبار وأمطار”.. تنبيهات من “الأرصاد” عن الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة
05/03/2022   8:17 ص

“غبار وأمطار”.. تنبيهات من “الأرصاد” عن الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة

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أصدر الإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات متقدمة، عن الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة على عدد من المدن والمحافظات.

وأوضح المركز أن أجزاء من مناطق الرياض والمدينة المنورة والقصيم وحائل وعسير ستشهد رياحاً نشطة مع أتربة مثارة تسبب تدنياً في مدى الرؤية، يتوقع أن تبدأ من الساعة السادسة من صباح اليوم (السبت) وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

وأضاف أن أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية تشمل العاصمة والدمام، ستشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية يصاحبه تدن في مدى الرؤية، تستمر حتى التاسعة من صباح اليوم.وفق “أخبار 24”.

“غبار وأمطار”.. تنبيهات من “الأرصاد” عن الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة

جديد المحليات
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