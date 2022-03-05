الأهلي يتوصل إلى اتفاق مع المدرب “روبرت سيبولدي” لخلافة “هاسي”

كشفت مصادر صحفية، أن إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي توصلت إلى اتفاق مع المدرب الأوروجوياني روبرت سيبولدي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد إلى نهاية الموسم مع أفضلية التجديد.
واوضحت المصادر أن روبرت سيبولدي توصل إلى اتفاق شفهي لتولي منصب مدرب الأهلي الجديد، حيث سيوقع على عقد حتى منتصف العام مع فرصة لتمديده لموسم آخر.
وقررت إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، إنهاء التعاقد مع المدير الفني البلجيكي بيسنيك هاسي، بسبب سوء النتائج التي يعاني منها الفريق.وفق “أخبار 24”.
وخسر الأهلي تحت قيادة هاسي أمام الاتفاق، مساء الجمعة، بنتيجة 0-1، ضمن منافسات الجولة الـ 23 بدوري المحترفين.