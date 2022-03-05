نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الأرصاد”: استمرار موجة الغبار في بعض مناطق المملكة.. وهذا موعد انكسارها
05/03/2022   8:17 ص

“الأرصاد”: استمرار موجة الغبار في بعض مناطق المملكة.. وهذا موعد انكسارها

+ = -
1041

أوضح مدير المنطقة الوسطى للأرصاد، عايض البلوي، أنه من المتوقع استمرار موجة الغبار التي تشهدها بعض مناطق المملكة حتى نهار اليوم (السبت)، مبينًا أن هذه الموجة ستبدأ في الانكسار اعتبارًا من مساء السبت.

وأشار البلوي خلال حديثه لبرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إلى أن سرعة الرياح تجاوزت اليوم 45 كم في الساعة، لافتًا إلى أنها أدت إلى انعدام الرؤية في المناطق المفتوحة والطرق بين المحافظات.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن درجات الحرارة ستشهد تقلبًا طوال فصل الربيع بين الانخفاض والارتفاع حتى نهايته، منوهًا إلى أن أثر العوالق الترابية كان واضحًا على بعض المناطق كالشرقية والرياض، وسيمتد للأجزاء الجنوبية ناحية نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والشرقية.

“الأرصاد”: استمرار موجة الغبار في بعض مناطق المملكة.. وهذا موعد انكسارها

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885201279.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.