تأجيل فعالية “قاف الرياض” لسوء الأحوال الجوية.. وهذا الموعد الجديد

أعلنت أمانة منطقة الرياض، تأجيل فعالية “قاف الرياض” التي تشرف عليها إمارة المنطقة، لتقام في الساعة الـ 7 مساء اليوم (السبت)، بدلًا من إقامتها مساء أمس (الجمعة).
وأوضحت الأمانة أن تأجيل الفعالية جاء نظرًا لسوء الأحوال الجوية وتدني مستوى الرؤية، وكذلك حفاظًا على سلامة المشاركين والجمهور.
يذكر أن فعالية “قاف الرياض”، من المقرر أن تقام بساحة العروض والاحتفالات في الدائري الشرقي.
نظرًا لسوء الأحوال الجوية وتدني مستوى الرؤية، وحفاظًا على سلامة المشاركين والجمهور، تم تأجيل فعالية #قاف_الرياض التي تشرف عليها @emara_riyadh، وتنظمها الأمانة إلى الساعة الـ7 من مساء يوم الغد..
ونسعد باستقبالكم https://t.co/I8TaHUNK5Z
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) March 4, 2022
وفق “أخبار 24”.