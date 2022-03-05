رئيس التعاون: أعتذر للحكم المحلي مقارنة بما يحدث من الأجنبي.. ونريد سحب أموالنا

شن رئيس نادي التعاون سعود الرشودي، هجوما على حكم مباراة فريقه أمام الفتح، والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الـ 23 بدوري المحترفين.
وقال الرشودي في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “لجنة الحكام يعترفون بالأخطاء، ماذا أستفيد؟ أعتذر للحكم المحلي مقارنة بما يحدث من الأجنبي .. نريد سحب أموالنا ونعتمد على الحكم المحلي”.
وأضاف: “طموحنا دائما الفوز لكن نقطة جيدة أفضل من الخسارة، وكيف نكون في أفضل دوري بآسيا وأسوأ ما في المسابقة هو التحكيم؟”.وفق “أخبار 24”.
وتابع: “نحن الآن في آخر 8 جولات حاسمة سواء على المنافسة على البطولة أو حتى الهروب من مناطق الهبوط”.
وأكمل: “الحكم الأجنبي كل مباراة يكون أسوأ من المباراة السابقة، لو في إمكانية نسحب أموالنا ونطلب حكمًا محليًا يكون أفضل”.