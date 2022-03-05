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رياضة > رسميًا.. الاتفاق يتعاقد مع المدرب الفرنسي كارتيرون حتى نهاية الموسم
05/03/2022   8:16 ص

رسميًا.. الاتفاق يتعاقد مع المدرب الفرنسي كارتيرون حتى نهاية الموسم

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أنهت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم 2021/22.

وكان كارتيرون الذي سيحل خلفا للمدرب الصربي المقال فلادان ميليوفيتش قد وصل مساء اليوم الجمعة، حيث سيتولى تدريب الفريق مساء الأحد تحضيراً لمواجهة النصر ضمن منافسات الجولة الـ 24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وفق “أخبار 24”.

فيما أعربت إدارة نادي الاتفاق عن شكرها الجزيل للمدرب الوطني أحمد الحنفوش وجهازه الفني على جهودهم خلال قيادتهم مؤقتاً لمباراة الاتفاق التي تغلب فيها على الأهلي بنتيجة 1/0.

رسميًا.. الاتفاق يتعاقد مع المدرب الفرنسي كارتيرون حتى نهاية الموسم

رياضة
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