“الرقابة النووية والإشعاعية”: نراقب أوضاع المحطات النووية في أوكرانيا وجميع قراءات محطات الشبكة الوطنية في مستوياتها الطبيعية

أوضحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أنها تراقب أوضاع المحطات النووية وسلامتها في أوكرانيا من خلال منصات الطوارئ في مركز عمليات الطوارئ في الهيئة والمرتبط بعضها بمركز الطوارئ الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكدت الهيئة أن جميع بيانات قراءات الرصد الآتية من محطات الشبكة الوطنية تشير إلى أن نتائج الرصد في مستوياتها الطبيعية وليس هناك تلوث إشعاعي في أجواء المملكة، مبينةً أنها تلقت معلومات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود حريق وقصف متبادل في موقع محطة “زابرويسيا” النووية، التي تتألف من ستة مفاعلات لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وأضافت أن بعض هذه المفاعلات تم فصلها عن العمل وأحدها مازال تحت التشغيل، مشيرةً إلى أن عمال المحطة مازالوا متواجدين داخلها للتأكد من استمرارها في العمل بأمان، وأن أنظمة السلامة مازالت تعمل كالمعتاد ولا يوجد أي تغير في المستويات الإشعاعية في منطقة المحطة النووية حتى حينه.
ونوهت إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد أوردت معلومات من خلال هيئة الرقابة النووية الأوكرانية، تفيد بأن الأوضاع في محطة تشيرنوبيل النووية القديمة مازالت مستقرة دون حصول أضرار أو وجود ارتفاعات في المستويات الإشعاعية خارج منطقة المحطة.وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن الهيئة تعمل على مراقبة المستويات الإشعاعية في المملكة من خلال محطات الشبكة الوطنية للرصد الإشعاعي البيئي المستمر والإنذار المبكر، والموزعة في مواقع مختلفة من مناطق المملكة وخاصة الحدودية منها، والتي تبلغ حالياً 140 محطة رصد إشعاعي جارٍ توسعتها خلال هذا العام لتصل إلى 240 محطة.