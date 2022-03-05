تشارك الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع في معرض الدفاع العالمي 2022، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، خلال الفترة من 6 – 9 مارس الجاري في الرياض، بمستشفى ميداني متنقل وطائرات للإخلاء الطبي الجوي.
وتتمثل المشاركة بتشغيل مستشفى ميداني بسعة 50 سريراً، منها 4 أسرة للعناية المركزة، إلى جانب غرفة عمليات جراحية وعدة أقسام كالأشعة والصيدلية والمختبر بطاقم طبي لتقديم خدمة صحية متكاملة للمشاركين والزوار بالمعرض.
وجهزت الإدارة أيضاً طائرات الإخلاء الطبي الجوي النفاثة لنقل الحالات التي تستدعي الحاجة نقلها إلى المستشفيات الرئيسية.
وفق “أخبار 24”.