“الداخلية”: ضبط نحو 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية اليوم (السبت)، نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، المنفذة خلال الأسبوع الماضي.
وأوضحت الوزارة أن الحملات التي نفذت خلال الفترة من 24 فبراير وحتى 2 مارس أسفرت عن ضبط نحو 13.8 ألف مخالف، منهم أكثر من 7 آلاف مخالف لنظام الإقامة، وأكثر من 4.5 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، وأكثر من ألفي مخالف لنظام العمل.
وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، بلغ 150 شخصًا، 46% منهم يمنيو الجنسية، و42% إثيوبيو الجنسية، و12% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 237 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.
وأشارت إلى أنه جرى ضبط 8 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، لافتة إلى أن عددَ مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة يبلغ أكثر من 101 ألف وافد مخالف، منهم أكثر من 89.4 ألف رجل وأكثر من 11.6 ألف امرأة.
وقالت الوزارة إنه تمت إحالة أكثر من 89 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2673 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 8.4 ألف مخالف.
وفق “أخبار 24”.